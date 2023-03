Messina, premiazione del Concorso Artistico Internazionale “La tavolozza dell’anima”

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha coinvolto artisti di tutta Italia e persino di altre nazioni, domani venerdì 31 marzo 2023, alle ore 17.00, presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, avrà luogo la cerimonia di premiazione del Concorso Artistico Internazionale “La tavolozza dell’anima” – Seconda edizione Memorial Cesare Cacciola.

Il concorso è stato realizzato da remoto durante il periodo del lockdown e tutto il materiale pervenuto telematicamente è stato esaminato dalla commissione del premio.

L’appuntamento di quest’anno consolida ulteriormente una realtà messinese che ha saputo guadagnarsi il plauso e l’apprezzamento nel panorama culturale.

L’edizione 2022 del Secondo Memorial Cesare Cacciola, arricchito da nuove sezioni e nuove collaborazioni, si articola in: Pittura su tela, Poesia in lingua italiana, Poesia in tutti i dialetti e le lingue del mondo, Corto poesia, Video-poesia.

Il concorso nasce da un’idea di Fabrizio Cacciola, figlio del compianto pittore e poeta a cui è dedicato il memorial.

Alla cerimonia, condotta da Helga Corrao e Giuseppe Anastasi, sarà presente il poeta palestinese dott. Odeh Amarneh.

