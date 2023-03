A Palermo ultimo weekend del Nomad Music Festival

Quarto ed ultimo weekend di musica world itinerante per i locali di Palermo. Giunge alla fine del suo viaggio il Nomad Music Festival con due eventi nel fine settimana. Venerdì 31 marzo la tribù aprirà le danze con il pre party da Spina in piazzetta della Messinese 6, per poi spostarsi sabato 1 aprile per il grande party conclusivo, nonché primo compleanno del format di eventi Nomad, all’Eco Museo Mare Memoria Viva in via Messina Marine 14.

Il grande party del sabato all’Eco Museo MMV inizierà alle 22 e vedrà protagonisti due Dj internazionali accanto a uno dei Dj del collettivo CSS. Alla consolle si alterneranno la londinese Poly-Ritmo e l’olandese di origine, ma brasiliano di adozione Palo Santo Discos. Apre la serata il Dj della crew CSS Ugo D’Amico.

“L’ambizione del Festival è quella di creare una nuova scena musicale miscelando diversi generi musicali tra cui afrobeat, highlife, cumbia, afroblues, folk, samba, tropical ed elettronica. Il tutto con un occhio di riguardo per il cibo, biologico e a km zero”, dichiara il direttore artistico del festival, Gabriele Giannetto.

Poly-Ritmo

Dj londinese, organizzatrice di festival e musicista, Poly-Ritmo riscalda i fianchi e i piedi con selezioni da tutto il mondo. Non ha uno stile o un genere a cui si attiene, il filo conduttore delle sue serate è la gioiosa energia che irradia sempre alla folla. Melodie intrecciate, genuinamente eclettiche che accendono le piste da ballo con movimenti ritmici percussivi.

Palo Santo Discos

Con una borsa di dischi traboccante di vinili provenienti da ogni continente sotto il sole, è un intenditore di tutte le sonorità funky, soul, disco e obscure. Con un debole per i suoni che provengono da tutto l’equatore, soprattutto per i groove latini e turchi.

CSS Crew – Ugo

Ugo D’amico, parte del collettivo CSS, propone una selezione di ritmi underground, funky ed elettronici. La sua musica eclettica esplora ritmi diversi spaziando dalla musica mediterranea a sonorità esotiche.

Domani venerdì, 31 marzo, la serata completamente gratuita è da Spina che si trova in una centralissima piazzetta del centro storico di Palermo partirà alle 20 con la musica selezionata da Domenico Niki, dj e collezionista di dischi catanese; la sua ricerca ed i suoi set esplorano diverse regioni del pianeta musica, dal jazz al funk, soul, disco, house, latin. Da anni cura in città diverse rassegne e festival, ospitando dj’s siciliani impegnati nella stessa ricerca musicale.

Dopo di lui alla consolle arriva Discoslice, un duo musicale con base a Milano e Palermo. Collezionisti e ricercatori di musica, in questi anni hanno partecipato a numerosi party, festival e anche Radio Show. Musicalmente è difficile riuscire a dare loro un’etichetta, il loro sound è un mix di ritmi balearici, italo, afro, cosmici e tutto ciò che di buono si riesce a trovare con un po’ di sano “diggin”.

Nella foto Poly-Ritmo

Mi piace: Mi piace Caricamento...