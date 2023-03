Inessa di Santi Maria Randazzo sarà presentato a Belpasso venerdì 24 marzo

Organizzato dalla presidentessa dell’ Archeoclub di Belpasso, Maria Rosa Vitaliti in collaborazione con la sezione locale di Santa Maria di Licodia dell’associazione culturale SiciliAntica presieduta da Fede Lupica sarà presentato il libro di Santi Maria Randazzo dedicato alla città di Inessa edito dalla nostra casa editrice, Mare Nostrum Edizioni.

L’incontro si svolgerà alle ore 17.30 presso i locali della biblioteca comunale “Roberto Sava” in via Francesco Crispi 20 a Belpasso.

