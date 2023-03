A Sinagra passeggiata alla raccolta delle violette

L’Associazione Pro Loco APS di Sinagra propone la quindicesima edizione della passeggiata tra i boschi per la raccolta delle violette, da effettuarsi domenica 12 marzo.

“Profumo di amore in Primavera, Afrodisiaco profumo di bosco”, questo è il nome di tale singolare attività, la quindicesima già organizzata, la quale ha per obiettivo quello di sviluppare una maggiore sensibilità, collettivamente, soprattutto tra le giovani generazioni, nei confronti della natura.

Un modo per tornare ad assaporare il piacere di antiche tradizioni attraverso la semplicità di un gesto, quale può essere appunto la raccolta delle viole. In un mondo come quello odierno immerso nella globalizzazione, un maggiore avvicinamento alla natura incontaminata può diventare un nuovo modello da seguire al fine di iniziare uno stile di vita che possa essere il più genuino possibile.

Si raccomanda idoneo vestiario, borraccia, macchina fotografica e spuntino.

La Presidente dell’Associazione Pro Loco, la dottoressa Enza Mola, invita i bambini e tutti coloro i quali vogliano aderire all’iniziativa, a radunarsi presso la sede della Pro Loco alle ore 14:00 del 12/03/2023.

Chi decide di partecipare solleva gli organizzatori dell’evento da ogni responsabilità. La partecipazione è totalmente gratuita per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3358432665.

