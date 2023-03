A Erice “L’amore ai tempi del metaverso”

Kyo Comm e Digital Artists Advisor, con il patrocinio del Comune di Erice, sabato 25 marzo, alle ore 18.00, negli spazi dell’Auditorium “G. Pagoto” di Erice, organizzano una conferenza dal titolo “L’amore…ai tempi del Metaverso – Un viaggio nelle passioni tra virtuale e reale” in compagnia di due esperti: Pierluigi Bartolomei, direttore generale Istituto di Formazione Elis – Roma e Francesco Pira, professore associato di Sociologia all’Università di Messina, dove svolge le funzioni di delegato del Rettore alla Comunicazione e di direttore del master in “Esperti della comunicazione digitale”. Moderatore dell’incontro sarà il giornalista e scrittore Giacomo Pilati.

Gli illustri relatori esamineranno la questione dai punti di vista sociale e psicologico, fornendo ai presenti la possibilità di riflettere e porsi utili interrogativi su ciò che rappresenta la futura – ma non troppo lontana – evoluzione di internet.

Un mondo, quello del “Metaverso”, sposato appieno da Mark Zuckerberg, che con la decisione di rinominare la propria holding “Meta”, ci ha catapultati nella nuova era di internet

Un approfondimento e un confronto critico per comprendere le caratteristiche del fenomeno e il suo impatto sulla società, sulle relazioni interpersonali e persino sulla nostra identità, dentro e fuori la rete. L’argomento è più che mai attuale, anche se sconosciuto a molti: come mutano le relazioni affettive nell’era del “Metaverso”, un mondo virtuale che si sovrappone a quello fisico, in cui le persone possono interagire, lavorare, forse persino amarsi attraverso i propri avatar.

Si continuerà, alle ore 21.00, sempre nella stessa location con “I 5 linguaggi dell’Amore nella coppia”, uno spettacolo ideato e interpretato da Pierluigi Bartolomei, liberamente tratto dall’omonimo libro dello psicologo americano Gary Chapman: esilarante ma nel contempo molto denso dei contenuti, è indicato per tutti coloro che intendono migliorare – o impostare bene – la propria relazione di coppia, presente e futura. Nel corso della serata, infatti, verranno presentate e contestualizzate le cinque principali modalità con cui è possibile dire «Ti amo» al proprio partner, tenendo conto della sua specifica sensibilità. Un evento che, pur con la sua veste leggera della stand-up comedy tanto usata dai comici Crozza e Brignano, permetterà agli spettatori di riflettere sulla bellezza della differenza e della complementarietà tra uomo e donna.

