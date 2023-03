A Palermo concerto per chitarra di Salvatore Pirrello per ricordare Carlos Saura

L’Instituto Cervantes Palermo presenta il concerto per chitarra, eseguito dal maestro Salvatore Pirrello, in programma domani mercoledì 29 marzo alle ore 18.30 nella Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani (via Argenteria, 33), per ricordare Carlos Saura scomparso lo scorso febbraio.

L’omaggio al grande regista avrà come protagonista la musica popolare spagnola che ha profondamente inciso la sua formazione artistica, oltre ad essere stata largamente presente nella sua corposa produzione cinematografica.

Negli anni Ottanta, infatti, Saura girò la trilogia di film sulla danza flamenca: Bodas de sangre, Carmen e El amor brujo, oltre ai noti Flamenco e Sevillanas.

Per l’occasione il maestro Pirrello eseguirà nella prima parte del concerto 12 Sonate composte da Domenico Scarlatti, autore napoletano fortemente influenzato dalla tradizione chitarristica e dalla musica popolare spagnola.

La seconda parte, invece, sarà dedicata alle 10 Sonate per chitarra provenienti dal repertorio di Joaquin Turina la cui arte attinse non solo alla cultura in generale della terra iberica ma più specificamente al Cante hondo (detto anche cante jondo), uno stile vocale del flamenco, una forma non degradata di musica folclorica andalusa il cui nome significa “canzone profonda”.

Salvatore Pirrello ha condotto i suoi studi musicali al Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo – dove ha insegnato successivamente – e, in seguito, ad Alicante con José Tomás.

Determinante per la sua crescita artistica e umana è stato l’incontro con il maestro Narciso Yepes che lo ha invitato a tenere un concerto all’interno del Festival di musica e danza di Granada, presso l’Alhambra.

Si è esibito in Germania (Monaco), Francia (Belfort), Romania (Bucarest), Argentina (Buenos Aires) e Stati Uniti (Washington, Boston e New York, presso la Weill Recital Hall alla Carnegie Hall).

