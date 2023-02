Messina, incontro formativo “Siam mica qui a farci salvare dai Panda” con Michele Dotti

Giovedì 9 marzo 2023, dalle ore 10:00, presso il Salone Paolo Bitto dell’ITS Albatros

Nell’ambito del Progetto “Futuri Cittadini Responsabili 2.0”, il Nodo InFEA della Città Metropolitana di Messina prosegue con le iniziative formative in tema ambientale rivolte alle istituzioni scolastiche con un incontro speciale dal titolo “Siam mica qui a farci salvare dai Panda” con Michele Dotti.

Si tratta di una riflessione coinvolgente sul cambiamento, sulle emozioni e sull’educazione, uno spettacolo formativo che, ripercorrendo in modo ironico alcune tappe della vita dell’autore, si avvicina in punta di piedi ai “principi vitali fondamentali” che sono alla base della vita in natura: ciclicità, diversità, cooperazione e interdipendenza.

Questi valori vengono continuamente visti in parallelo alla storia e alla natura umana, andando così a parlare di neuroni specchio, come base biologica dell’empatia e quindi della condivisione e della cooperazione, di diversità di genere e interculturale, di cura come fondamento di ogni progresso, di relazione come cuore della vita e della responsabilità che ne deriva, di impegno e dei frutti che questo può portare, mostrando anche i tanti miglioramenti invisibili a livello sia nazionale che internazionale.

L’appuntamento in presenza è fissato per giovedì 9 marzo 2023, dalle ore 10:00, presso il Salone Paolo Bitto dell’ITS Albatros di Messina in Viale Giostra 2.

Per prenotare inviare una email di conferma a: ceamessina@tiscali.it

