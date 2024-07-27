Caltanissetta, Associazione Trading Bull Club ed Elementi Design: consegnati gli Attestati del Corso

Condividi questo articolo?

Un momento di orgoglio per i nuovi professionisti della finanza: completato con successo il corso avanzato MTI – Master Trader Indicator.

L’associazione Trading Bull Club ed Elementi Design è lieta di annunciare la consegna degli Attestati di frequenza con verifica di apprendimento agli allievi del corso MTI – Master Trader Indicator 2023/2024. La cerimonia, svoltasi presso la nostra sede, ha segnato il culmine di un percorso di studio rigoroso e pratico, dove teoria e pratica si sono intrecciate per formare trader altamente qualificati.

Durante la cerimonia, in presenza del direttivo, Juan Carlos Vice Presidente e Fabio Alberto Maira Segretario, il Presidente Adriano Nicosia ha elogiato l’impegno degli allievi, sottolineando l’importanza della specializzazione e della continua formazione nel campo dell’analisi finanziaria. Ha dichiarato:

“Cari allievi, oggi celebriamo il vostro impegno e la vostra dedizione. Questo è solo l’inizio del vostro viaggio nel mondo dei mercati finanziari. La specializzazione è la chiave per il successo a lungo termine: concentratevi su quanto avete imparato e continuate a sviluppare le vostre competenze.”

Il Presidente ha inoltre annunciato nuove opportunità per i diplomati:

“La collaborazione con Trading Bull Club vi aprirà nuove porte. Come associati, potrete beneficiare dell’uso dei nostri algoritmi avanzati e degli indicatori sviluppati dai nostri esperti. Inoltre, da settembre organizzeremo incontri di approfondimento su temi specifici per supportare ulteriormente la vostra crescita professionale.”

Ogni anno, l’associazione Trading Bull Club ed Elementi Design organizza corsi avanzati e accoglie nuovi allievi per il ciclo di formazione che inizierà a settembre 2024. Invitiamo tutti gli interessati a visitare il sito web per maggiori dettagli e per scoprire le opportunità offerte dalla nostra Associazione.

