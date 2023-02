Angelo Privitera e Fabio Cinti celebrano “Caffè de la Paix” di Franco Battiato

In occasione dei trent’anni dall’uscita (1993–2023), con un adattamento per pianoforte, tastiere, quartetto d’archi e voce. L’album uscirà nei prossimi mesi.

Nel 1993 usciva Caffè de la Paix, l’album in cui, più degli altri, Franco Battiato ha unito in maniera perfetta la forma canzone all’esoterismo, la cultura orientale con quella occidentale, la tensione spirituale con la musica leggera, partendo fin da subito con il titolo che cita il famoso caffè parigino frequentato da Gurdjieff, filosofo e mistico greco-armeno.

In occasione dei trent’anni dall’uscita, nei prossimi mesi Angelo Privitera, storico tastierista e programmatore del Maestro, Fabio Cinti e Il Nuovo Quartetto Italiano celebreranno Caffè de la Paix con un adattamento per pianoforte, tastiere, quartetto d’archi e voce, proponendo tutte le canzoni dal vivo e in un progetto discografico.

La formazione di Privitera e Il Nuovo Quartetto Italiano, che ha accompagnato Battiato dal vivo per oltre trent’anni e che si completa con Fabio Cinti alla voce (già Targa Tenco per il suo adattamento de La voce del padrone), si propone di interpretare e eseguire i brani nella loro forma estetica originale, rispettando le partiture e le sonorità originali dell’opera.

