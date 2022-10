A Trapani “Cous cous solidale-Più siamo meglio stiamo”

Iniziativa a sostegno delle attività commerciali colpite dall’alluvione-14 ottobre, ore 18.30 Piazza Mercato del Pesce

Il mondo della ristorazione e dei cuochi e pasticceri trapanesi, come una grande squadra, si mobilita per sostenere le attività commerciali colpite dai numerosi episodi di alluvione che hanno interessato in queste settimane la città di Trapani. “Cous Cous solidale” è il nome dell’evento organizzato da ART – Associazione Ristoratori Trapanesi e dall’Associazione Provinciale di Cuochi e Pasticceri Trapanesi, che si svolgerà il 14 ottobre, a partire dalle ore 18.30 in Piazza Mercato del Pesce a Trapan

Sarà possibile, attraverso l’acquisto di un ticket, degustare un piatto di cous cous trapanese accompagnato da un calice di vino per poi terminare con un dolce. La manifestazione è finalizzata alla raccolta fondi per le attività commerciali vittime delle alluvioni.

Nell’ambito dell’evento ci saranno dirette con Radio 102, concerti a cura del Conservatorio di Musica “ Antonio Scontrino” di Trapani, photo shooting con i giocatori della Pallacanestro Trapani

L’evento è sostenuto da numerosi partner che forniranno supporto logistico e organizzativo tra cui il Comune di Trapani, la Diocesi di Trapani, la CNA – Trapani, l’Unione Maestranze, l’Ente Luglio Musicale Trapanese, l’Associazione Ristoratori Sanvitesi, la Pallacanestro Trapani, l’ associazione “Bonagia Eventi e Promotion”, l’ADR conciliazione e Giustizia Civile Mediazione

“In questo momento drammatico – dichiarano Rosi Napoli, presidente di di Art (Associazioni Ristoratori Trapanesi) e Rocco di Marzo, presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Trapanesi – abbiamo avvertito l’esigenza di offrire il nostro contributo alla città. Il nostro motto è più siamo meglio stiamo”.

