“Gli strumenti della tradizione popolare” nel “Palcoscenico Catania” a Librino

L’associazione culturale Il Tamburo di Aci, nell’ambito del progetto “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini”, promosso dalla Direzione Comunale Cultura e finanziato dal Ministero della Cultura, proporrà – in collaborazione con “Terre forti” ed il Centro Magma – venerdì 14 ottobre, nell’auditorium dell’associazione i Briganti, a Librino, alle 18, il workshop “Gli strumenti della tradizione popolare: tamburello, marranzano, friscaletto e zampogna a paru” ed alle 20 il concerto “Di Folk in folk” con “I Beddi”, musicanti di Sicilia, nati nel 2005 dall’idea di due giovani musicisti acesi, Davide Urso e Simona Di Gregorio, per riproporre la musica siciliana tradizionale e di ricerca. Il gruppo si è poi trasformato, evoluto, affinato ed è cresciuto nel numero dei componenti, nella qualità delle proposte musicali eseguite nei concerti dal vivo e nella serietà della ricerca musicologica proposta, oggi, manifestazione evidente dei lavori discografici incisi.

Il concerto de “I Beddi, “Di folk in folk”, è uno spettacolo ricco di suoni, canti, liriche e racconti appartenenti al popolo siciliano, attraverso il quale i musicisti, intimamente connessi con le loro origini, rappresentano la parte ancora vitale della tradizione musicale isolana. Il workshop verrà riproposto sabato 15 ottobre, alle 10, all’Istituto Comprensivo Angelo Musco, nel quartiere Zia Lisa II ed alle 11 seguirà il concerto “Sintiti pirchì c’è di sentiri” di e con Il Tamburo di Aci. L’ingresso ai concerti ed ai due workshop è libero fino ad esaurimento posti. Info: 349.6093918.

Nella foto, “I Beddi”

