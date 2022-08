Il Comune di Salemi rappresenterà la Sicilia al concorso ‘Borgo dei Borghi

Il sindaco Venuti, ‘Grande responsabilità, daremo il massimo per l’Isola’

Sarà Salemi, cittadina in provincia di Trapani, a rappresentare la Sicilia al ‘Borgo dei Borghi’ 2023, concorso legato alla trasmissione di Rai3 ‘Kilimangiaro’. Salemi fa parte del club dei Borghi più belli d’Italia dal 2016. In questi giorni una troupe del programma Rai è stata nella cittadina trapanese per le riprese che serviranno alla realizzazione di un video di presentazione del borgo. “Un riconoscimento importante per Salemi – dice il sindaco, Domenico Venuti -. Per noi è un onore e anche una grande responsabilità perché rappresenteremo tutta la Sicilia”.

“Daremo il massimo con l’obiettivo di ben figurare ed essere un’ottima vetrina per tutto il territorio regionale – prosegue -. Una Sicilia che cresce come sistema e che aumenta il suo appeal turistico, per questo guardiamo alla competizione del ‘Borgo dei Borghi’ non come un punto di arrivo ma come un riconoscimento per quanto fatto finora e, soprattutto, come ulteriore stimolo a migliorare e a rendere sempre più accogliente e affascinante il nostro territorio”.

