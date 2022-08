Milo, concerto tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla

Tra i protagonisti della serata Morgan e Rita Botto.

Una serata all’insegna delle indimenticabili canzoni di Franco Battiato e Lucio Dalla, i due grandi cantautori legati indissolubilmente a Milo, piccolo borgo alle pendici dell’Etna divenuto casa per i due artisti. Questa sera, lunedì 22 agosto, alle ore 21, l’anfiteatro ‘Lucio Dalla’ di Milo ospiterà l’evento Caro amico…ti vengo a cercare – Franco Battiato e Lucio Dalla, organizzato dalla Pro Loco di Milo, guidata dal presidente Alfredo Cavallaro, con il patrocinio del Comune di Milo, dell’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, dell’Unpli, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, del Parco dell’Etna, di Unimpresa e della Fondazione Lucio Dalla di Bologna. “Con questa serata si concluderanno gli eventi che hanno accompagnato la progettazione, realizzazione e installazione della statua dedicata a Battiato e Dalla – commenta Alfredo Cavallaro –È un concerto con interpreti importanti, che eseguiranno brani indimenticati di entrambi gli artisti. Una serata all’insegna delle emozioni e del divertimento. Spero che il pubblico accorra numeroso anche perché il ricavato della serata, al netto delle spese, servirà per finanziare la statua già collocata in piazza Belvedere”.

Protagonisti della serata, condotta da Ruggero Sardo, saranno Morgan, artista eclettico e geniale, legato da profonda amicizia con Battiato; Rita Botto, straordinaria interprete della musica e della tradizione vocale siciliana; Daniel Zappa, nella doppia veste di direttore d’orchestra e direttore artistico, e l’Ethos Orchestra, composta da oltre trenta elementi, con i solisti Daniela Rossello, Laura Sfilio e Leotta. “E’ un vero privilegio per me essere il direttore artistico e il direttore d’orchestra in questo evento-tributo a due dei cantautori più amati di tutti i tempi – dichiara Daniel Zappa – Quando il presidente ed il vicepresidente della Pro Loco Alfredo Cavallaro e Giovanni Strano, mi hanno illustrato il progetto, la statua, il concerto, proponendomi di collaborare e di occuparmi dell’aspetto musicale e artistico, immediatamente la mia mente e il mio animo sono stati coinvolti in modo totale”. Oltre ai celebri brani di Franco Battiato, tra cui ‘Stranizza d’amuri’, ‘Povera Patria’, ‘La cura’, e di Lucio Dalla, come ‘Piazza grande’, ‘4 marzo’, ‘Anna e Marco’, interpretati dai diversi artisti, Morgan eseguirà ‘Battiato (mi spezza il cuore)’, brano composto per il cantautore siciliano dopo la sua morte.

Una serata all’insegna delle emozioni e dell’affetto rimasto immutato nei confronti di questi due grandi artisti che hanno segnato profondamente la storia della musica italiana. “Arrangiare i brani ‘E ti vengo a cercare’ e ‘L’anno che verrà’ di due artisti amici, che però non hanno mai lavorato insieme, è stata una responsabilità e nel contempo una grande emozione – prosegue il direttore artistico – Ho ipotizzato una lunga e toccante lettera in cui l ‘amicizia è la protagonista assoluta ‘caro amico ti scrivo…perché ho bisogno della tua presenza’, parole che si intrecciano oltre lo spazio e il tempo. La ricerca e la curiosità mi hanno sempre spinto ad andare oltre e, anche in questo caso, ho cercato di immaginare un dialogo possibile fra esperienze e vissuti diversi, ma nel contempo vicini. Il concerto – prosegue Daniel Zappa – non vuole essere né una commemorazione, né una celebrazione, ma un viaggio musicale, un’occasione di condivisione di ricordi, di gioia e di amore per la vita e per la musica. Ho voluto sul palco la mia Ethos Orchestra per trasmettere, tramite la musica, l’amore verso l’arte e verso due grandi immensi cantautori, che con la loro musica sono andati sempre oltre l’apparenza delle cose. Speriamo – conclude – di trasmettere il loro valore musicale anche alle future generazioni”. I proventi della serata contribuiranno a finanziare la statua in bronzo, a grandezza naturale, omaggio a Franco Battiato e Lucio Dalla, recentemente inaugurata nella centralissima piazza Belvedere ‘Giovanni d’Aragona’ a Milo. Per i dettagli sul concerto è possibile visitare la pagina Facebook Milo Battiato Dalla.

Nella foto, Rita Botto

