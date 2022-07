Il nuovo singolo di Ossido Master già disponibile in digitale

Facebook



È fuori il video di “Dimensione Astrale” il nuovo singolo di Ossido Master prod. Anthony Amadeo Delgado, mix e master Paolo Agosta al Bunker Home Studio di Milano, già disponibile in tutte le piattaforme digitali (Star-M) e dal 12 luglio in radio.

Ossido Master racconta “ho concepito questo singolo per puro divertimento. Mio figlio, che sta per compiere due anni, è alle prese con le sue prime paroline e da qui l’idea del ritornello, sentendogli ripetere continuamente ‘Uh! Uh!’. Non ha pretesa alcuna di essere preso sul serio, suona bene ed è un inno alla rivalsa, causato da alcuni haters che vorrebbero la mia fine artistica. Fortunatamente nel mio team, esiste Donato Ribaudo, bravissimo videomaker Raddusano, quindi Siciliano come me. Le sue idee mi stanno portando molta fortuna.”

“Dopo aver ascoltato il singolo di Ossido Master – afferma Donato Ribaudo regista del video – ho iniziato a pensare che per capirlo fino in fondo, bisognava rendere il pensiero dell’artista, più realistico possibile. Da qui, abbiamo iniziato a lavorare, ci sono voluti circa 2 mesi, per la realizzazione del primo video musicale italiano, in Virtual Reality e computer grafica. Per godersi lo spettacolo, con l’aiuto di un visore ed il telefonino, ci si potrà immergere nella ‘Dimensione Astrale’ di Ossido Master, piena di colpi di scena, asteroidi, aeroplani, costellazioni, ecc.”

Salvatore Spampinato, in arte Ossido Master, è un rapper italiano, nato nel 1987 a Catania. Studia elettrotecnica per seguire le orme del padre ma poi sceglie il liceo turistico. Per quanto riguarda il rap, comincia la sua gavetta a soli 12 anni, quando inizia i primi freestyle con gli emcee’s della sua città. Dopo vari album, mixtape, i primi concerti importanti, nel 2015, decide di trasferirsi in Inghilterra e staccare un po’ da tutto, compresa la musica e li completa gli studi a Londra, in management aziendale. Ritorna in grande stile nel 2017, con la prima delle tante collaborazioni, con leggende della musica mondiale, creando “La Shady”, brano che parla della sua voglia ritrovata, la passione per la musica e per far tacere le malelingue. Nel 2020, in piena pandemia, Ossido Master arriva con “Oltre le Differenze” in collaborazione con Busta Rhymes e Sensei, brano prettamente tecnico, ma con un messaggio di pace e unione. Il 2021 vede l’uscita di “Salgo Su” realizzato in collaborazione con il leggendario artista americano Lil Wayne e la partecipazione di Lollo G. Brano che supera 1 milione di ascolti globali, in pochi mesi. L’anno della svolta, per quanto riguarda la solidità artistica di Ossido Master, è il 2022. In questo anno vengono lanciati vari progetti solisti e lo vedono tornare a fare concerti in tutta Europa. Lo abbiamo già visto a Milano, con una data di “Dimensione Astrale Tour” e tornerà in Italia dal vivo a fine luglio, ospite del programma “Tutto Esaurito” di Radio 105, per un evento live a Monza. È anche il protagonista del primo video Italiano, in Virtual Reality e computer grafica, del singolo “Dimensione Astrale” da cui prende il nome il suo tour e sta già lavorando ad altre collaborazioni nazionali e internazionali, spostando anche il suo genere musicale dal rap puro a contaminazioni più latine.

