A Pantelleria dal 17 al 23 luglio il Laboratorio di Scrittura Creativa

Facebook



Shares

E dal 23 al 30 luglio la Mostra-Concorso ‘Cani, gatti e scatti’ di Pantelleria Bau con la collaborazione dei Circoli La Tinozza e Ogigia

In programma il BALLO IN PIAZZA a Scauri sabato16 luglio e il concerto JAZZ SENSATION del Festival SUONI PANTESCHI di Astarte

Era stato anticipato nella presentazione degli eventi della Stagione Culturale Estiva 2022 dall’Assessore Francesca Marrucci che questa estate ci sarebbero stati anche molti eventi EXTRA ad aggiungersi alle possibilità di svago culturale in programma per panteschi e turisti.

Dopo il GREST MURSIA dell’Associazione L’Airone dei Venti, partito proprio oggi, dedicato ai più piccoli, altri due eventi troveranno spazio nei prossimi giorni pur non essendo riportati in programma.

Il primo è il LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA – Come si scrive un racconto su un’isola a cura dello scrittore e giornalista Roberto Pallocca (www.robertopallocca.it), proposta da Il Mulino di Scauri e patrocinato dal Comune di Pantelleria.

Si tratta di un Laboratorio che si terrà in giro per l’isola e che punta a trasformare in racconti ‘figli di Pantelleria’ le storie, o solo una frase, un frammento, un’idea, un personaggio che abbiamo in testa e che non riusciamo a trasformare in racconto.

Possono partecipare sia i panteschi che gli ospiti sull’isola dai 18 anni in su.

I racconti che saranno sviluppati in 7 lezioni di 2 ore, dal 17 al 23 luglio, saranno poi pubblicati. Le lezioni, oltre che al Mulino di Scauri, si terranno in alcuni dei luoghi più suggestivi dell’isola, come Punta Spadillo, Montagna Grande e Lago di Venere e in uno dei più grandi Circoli panteschi: La Tinozza a Pantelleria Centro, la sera dalle 19.00 in poi, ecco perché saranno ‘figli di Pantelleria’.

Il Laboratorio è gratuito e culminerà, il 23 luglio, dopo l’ultima lezione, nella presentazione dell’ultimo romanzo di Roberto Pallocca ‘Asciugami gli occhi’ sempre al Mulino di Scauri. Per iscriversi, si potrà farlo direttamente dal link: https://billetto.it/e/laboratorio-di-scrittura-creativa-come-si-scrive-un-racconto-su-un-isola-biglietti-663290

Dal 23 al 30 luglio dalle ore 18.00 alle 21.00, invece, torna la Mostra-Concorso fotografica ‘Cani, gatti… e scatti!’ organizzata dall’Associazione Pantelleria Bau, quest’anno ospitata in un altro Circolo storico dell’isola, il Circolo Ogigia a Pantelleria Centro.

Un’occasione, per chi ama gli animali, di mettere in mostra i propri amici a quattro zampe, ma anche per i turisti di visitare un’altra importante realtà della tradizione pantesca: il Circolo. Chi volesse avere informazioni per partecipare con una foto al concorso potrà scrivere alla mail ass.pantelleriabau@gmail.com o contattare via Whatsapp il numero 393 9882601.

Per quanto riguarda gli appuntamenti in programma, le cinque serate de LA CASA DEI SILENZI di Gianni Bernardo (dall’11 al 15 luglio) ormai hanno quasi completamente esaurito i 150 posti disponibili in meno di 48 ore, un successo e una conferma per l’attore pantesco che porta in scena una rivisitazione de L’Uomo col fiore in bocca di Pirandello in un adattamento isolano ambientato nello storico Bar di Cicci.

Sabato 16 luglio si ballerà a Scauri, nella piazza di fronte al Cinema San Gaetano. Frankie Bri e Ettore Raffi allieteranno dalle ore 22.00 alle 24.00 panteschi e turisti che vorranno ballare il liscio.

Domenica 17 luglio alle 22.00, grande serata a Gadir con il secondo appuntamento del Festival SUONI PANTESCHI dell’Associazione ASTARTE e il concerto ‘Jazz Sensation’ che vedranno esibirsi Gianni Belvisi al pianoforte, Giuseppe Pipitone al contrabbasso e Fabrizio Parrinello alla batteria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...