Gdf sequestra beni per oltre 1,5 mln ad azienda vitivinicola di Partinico

Beni per un valore di oltre 1,5 mln di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo ad un’azienda che opera nel settore vitivinicolo e di commercializzazione dei vini di Partinico.

Secondo le indagini della Guardia di finanza, l’azienda, negli anni 2017 e 2018, avrebbe presentato dichiarazioni false attraverso l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione infedele. Obiettivo, sottolineano gli investigatori, “era quello di abbattere illecitamente il reddito imponibile della società, attraverso la contabilizzazione da parte di quest’ultima di costi fittizi e la conseguente indebita detrazione dell’Iva”.

I due amministratori pro-tempore della società sono stati denunciati per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione infedele. I due sono stati inoltre segnalati, in concorso con altri due amministratori di una seconda società “creata verosimilmente con lo scopo principale di attrarre a se i beni immobili della prima società”, per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Il gip ha disposto il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie fino alla concorrenza delle imposte evase (Ires e Iva) pari ad euro 1.538.047,65.

