A Siracusa si presenta il volume “Siracusa, la Sicilia, l’Europa”

Facebook



Shares

Sabato 14 maggio 2022, alle ore 17.30, nell’auditorium del Centro Studi Feliciano Rossitto (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), sarà presentato il volume “Siracusa, la Sicilia, l’Europa. Scritti in onore di Giuseppe Voza” (Ed. Torri del Vento, Palermo, 2020, pp.434, a cura di Rosalba Amato, Gioacchino Barbera, Concetta Ciurcina).

Si tratta di una raccolta di scritti in onore Giuseppe Voza (per tanti decenni alla guida della Soprintendenza del capoluogo aretuseo) con i contributi scientifici di coloro che – tra i tanti amici e colleghi, italiani e stranieri – hanno dedicato in segno di stima e di affetto nei suoi confronti. Tra i non pochi lavori inseriti vi è anche quello del compianto Sebastiano Tusa pervenuto pochi mesi prima della tragica scomparsa. Per varie vicissitudini il volume è stato dato alle stampe con notevole ritardo rispetto alla data di consegna dei materiali, nella maggior parte dei casi avvenuta tra il 2018 e il 2019.

Introdurrà la serata Giorgio Chessari (presidente del Centro Studi “Feliciano Rossitto”).

Seguiranno gli interventi di: Rosalba Amato, Gioacchino Barbera, Concetta Ciurcina, Giovanni Di Stefano, Mariella Musumeci.

L’iniziativa culturale è resa possibile grazie alla sinergica collaborazione con l’Archeoclub d’Italia, sede di Ragusa (presidente Enzo Piazzese).

Mi piace: Mi piace Caricamento...