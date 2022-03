Road To Sicily Music Conference 2022

Facebook



Ad anticipare la Sicily Music Conference, che si terrà a maggio 2022, due lezioni speciali in partnership con UniPa, Università degli Studi di Palermo, ed in particolare il dipartimento di Economia, Business e Statistica, con il professore Pasquale Massimo Picone:

Il 17 marzo 2022 – “Il settore discografico nell’era della digitalization” alla presenza di Oriana Guarino, Senior Label Manager – Believe Digital Italia.

il 29 marzo 2022 “Dinamiche del settore MICE” alla presenza di Nuccio La Ferlita, fondatore di Musica & Suoni ed ora di Puntoeacapo Srl.



L’obiettivo principale degli organizzatori della prima edizione della Sicily Music Conference – prima conferenza internazionale in Sicilia che partirà ufficialmente a maggio 2022 – e di tutti i partner coinvolti nella settimana della musica in Sicilia è quello di offrire in primo luogo una piattaforma di incontri, workshop, webinar, masterclass ed eventi con lo specifico obiettivo di creare nuove opportunità formative.

Grazie alla Sicily Music Conference le grandi aziende del settore, i professionisti, gli studenti, i giovani talenti e i giovani sognatori, nonché tutti gli stakeholders coinvolti nella manifestazione, potranno vivere la possibilità di scoprire e rafforzare le proprie competenze grazie al confronto con esperti italiani ed internazionali in tutti i vari segmenti della musica.

Si comincia, quindi, con un “Road to…”, in partnership stretta con UniPa, Università degli Studi di Palermo, ed in particolare il dipartimento di Economia, Business e Statistica, con il professore Pasquale Massimo Picone, per due lezioni molto speciali.

La prima lezione si terrà il 17 marzo 2022 dalle ore 08.00 alle 10.00 e verrà presentato “Il settore discografico nell’era della digitalization” con Oriana Guarino, Senior Label Manager – Believe Digital Italia, fra le aziende più rinomate in Europa in merito alla distibuzione musicale digitale, e già manager per 800A Records e fondatrice di Indigo s.r.l.

Il 29 marzo 2022 dalle ore 10.00 alle 12.00, si parlerà delle “Dinamiche del settore MICE” alla presenza di Nuccio La Ferlita, fondatore di Musica & Suoni ed ora di Puntoeacapo Srl, dal 1989 fra gli organizzatori di spicco del panorama regionale e non solo. È stato responsabile booking di tantissimi artisti fra cui Carmen Consoli e Mario Venuti, ed ha promosso e organizzato, i maggiori artisti nazionali e internazionali in Sicilia come ad esempio Robert Plant, Patti Smith, Coldplay e Skunk Anansie.

