Tenta il suicidio in carcere a Palermo. Grave

Un detenuto 31 enne ha tentato il suicidio in cella impiccandosi con le lenzuola del suo giaciglio. L’uomo è adesso ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Villa Sofia dove sarebbe stato necessario intubarlo.

Questo tentativo di suicidio arriva ad appena tre giorni dal suicidio con le stesse modalità, sempre al carcere dell’Ucciardone, di un 25 enne che doveva scontare una pena residua di due anni e otto mesi per un cumulo di reati. In questo caso la famiglia aveva già avvisato del precario equilibrio psichico del giovane che per questo pare fosse assistito da alcuni specialisti. Scelse il momento del cambio turno degli agenti per mettere in atto il suo tragico atto, così da essere sicuro che nessuno si potesse accorgere. Appena ieri, al carcere di Gazzi di Messina, si è suicidata una 29 enne catanese da poco arrestata per reati nell’ambito dello spaccio di stupefacenti.

