Una 29 enne catanese arrestata nei giorni scorsi nell’ambito di un’operazione antidroga si è suicidata in cella nel penitenziario di Gazzi a Messina dove era reclusa. Per farlo avrebbe annodato delle lenzuola usandole poi per impiccarsi.

La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta sulla sua morte ipotizzando l’istigazione al suicidio.

