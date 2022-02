La favola mia: Panariello riparte col tour teatrale e fa tappa anche in Sicilia

Facebook



di Michele Creazzola

Tre date tra Sicilia orientale e occidentale per la rappresentazione dello spettacolo atteso da molto e rinviato causa pandemia.

Si ricomincia con la comicità del mattatore toscano che porterà sulle tavole dei palcoscenici di tutta Italia la sua storia e la sua carriera lunga oltre vent’anni .

Gli spettatori potranno approfittare delle occasioni in cui si terrà lo spettacolo questa sera al teatro Golden di Palermo alle ore 21, domani 12 Febbraio sempre alle 21 sarà lo spettacolo si svolgerà al teatro Metropolitan di Catania, il viaggio nella nostra isola si concluderà lunedì 14 al teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto.

Un’occasione quanto mai rara, dati i tempi, per farsi delle sane risate ed apprezzare dal vivo uno dei personaggi più riconosciuti del panorama comico italiano. Dalla carriera ultraventennale, Panariello porta dal vivo i suoi innumerevoli personaggi di fantasia e quelli da lui imitati maggiormente, si pensi a Renato Zero. Sarà parte dello spettacolo l’irriverenza che lo contraddistingue e di cui ha fatto più volte sfoggio da solo ed assieme ai suoi compagni di carriera: Carlo Conti, Pieraccioni, Ceccherini; grande spazio assegnato all’attualità ed alla riflessione su di essa attraverso momenti comici con qualche punta malinconica, due elementi che costituiscono da sempre la centralità degli spettacoli portati in scena e sul video da Giorgio Panariello.

La trasversalità dell’attore riserverà, anche questa volta, gradevoli sorprese al pubblico presente in sala.

