Call for Artists. Bando per le arti visive destinato ad artisti siciliani

Facebook



Shares

122 Ricami propone la prima edizione della Call for Artists “Window Art – Bando per le arti visive destinato ad artisti siciliani” che ha lo scopo di valorizzare, promuovere e sostenere le arti visive e gli artisti contemporanei siciliani (pittori, scultori, designer, fotografi) che vogliano esprimere la loro arte su di una finestra e vogliano riflettere sulle sue simbologie esprimendo con creatività e libertà il proprio genio artistico. La finestra che affascina per la sua ambiguità, la finestra intesa come veduta, come finestra sul mondo.

Il progetto invita gli artisti a progettare un intervento site-specific sulla vetrina per la sede espositiva di 122 Ricami sita in Corso Vittorio Emanuele a Trapani. È ammessa qualsiasi tecnica e forma di espressione artistica (pittura, scultura, design, fotografia, installazione).

La partecipazione alla call è gratuita.

candidarsi è necessario inviare una mail all’indirizzo fortunata@122ricami.com con oggetto Window Art _NOME COGNOME) allegando: modulo di adesione, curriculum vitae, proposta progettuale e titolo (pdf), max 5 foto rappresentative del progetto, portfolio (max 10 MB in pdf), * fotocopia documento d’identità.

Saranno premiati il concept, la presentazione del progetto, il curriculum dell’artista e l’originalità della proposta. Agli artisti siciliani verranno garantiti: portfolio review con consigli da un esperto, coordinamento complessivo per la realizzazione della proposta (testi, progetto grafico, comunicazione social, ufficio stampa, foto ufficiali).

La scadenza della call è fissata al 28 febbraio 2022, salvo proroghe.

Gli artisti selezionati riceveranno comunicazione via e-mail unitamente alle informazioni operative.

Per maggiori informazioni chiamare il numero 320 2408333.

Mi piace: Mi piace Caricamento...