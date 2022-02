Facebook



Gli aquiloni tornano a volare nel cielo di San Vito Lo Capo. Dal 23 al 29 maggio tutti col naso all’insù per la 12^ edizione del Festival internazionale degli aquiloni, un festival della fantasia, una festa gioiosa e creativa che accende e colora il cielo di San Vito Lo Capo. La rassegna, ideata nel 2009 da Ignazio Billera, è organizzata dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con l’agenzia Feedback. Una settimana di emozioni a naso in su con le esibizioni di volo libero, i laboratori dedicati ai bambini, momenti di degustazione, intrattenimento e spettacoli. Le creazioni degli aquilonisti provenienti da tutto il mondo invaderanno con gioia il cielo della cittadina: forme, colori, contrasti e personaggi si libreranno nell’aria tra lo stupore di grandi e bambini.

“Il Festival degli aquiloni è uno degli appuntamenti più attesi della primavera – ha detto Giuseppe Peraino, sindaco di San Vito Lo Capo -. La nostra cittadina diventa, per una settimana, il palcoscenico per tante attività culturali e di intrattenimento che vedono protagonista assoluto l’aquilone, un gioco intramontabile e dal grande fascino che diverte e incanta tutte le età”. Tutti i giorni, sia a pranzo che a cena, il Villaggio del vento proporrà degustazioni per grandi e bambini: menu appetitosi all’insegna dello street food che metteranno d’accordo i palati di tutte le età. Tra le iniziative in programma anche il Giardino del vento, un “museo” a cielo aperto di opere d’arte che si muovono con il vento e laboratori dedicati ai più piccoli che saranno coinvolti in giochi e cacce al tesoro alla scoperta di San Vito Lo Capo. Il programma ospiterà, come tradizione, uno speciale volo di aquiloni per commemorare la strage di Capaci del 23 maggio di cui quest’anno ricorre il trentennale.

“Dal 2019 insieme all’amministrazione comunale di San Vito Lo Capo – ha sottolineato Nino Ciulla, assessore al turismo di San Vito Lo Capo – abbiamo intrapreso la strada del rilancio di questa manifestazione dalle grandi potenzialità. La rassegna, che quest’anno avrà una durata di un’intera settimana, si inserisce tra le iniziative di turismo outdoor da sempre sostenute dal Comune, un segmento turistico in grande crescita e in chiave sostenibile”.

