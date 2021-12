La “Milano School of Blues” per imparare musica dalle radici

Facebook



La Milano School of Blues è una scuola dedicata allo studio del blues e di tutti gli stili legati a questo genere musicale. L’obiettivo è quello di portare allievi e musicisti a sviluppare e migliorare le abilità musicali nella musica blues con un approccio professionale e personalizzato.

L’anno accademico è stato presentato e inaugurato domenica 3 ottobre alle 20.30 al Bonaventura Musica Club di Buccinasco con una bellissima serata di festa e concerti live proprio con i docenti della MSoB:

Max De Bernardi : chitarra fingerpicking

Egidio Juke Ingala : armonica

Veronica Sbergia : voce

Giancarlo Cova : batteria

Alberto Colombo: chitarra elettrica

Durante la serata il direttore della scuola Gianluca De Palo appassionato di blues, e già esperto di didattica musicale, ha confermato che la Milano School Of Blues si pone l’obiettivo, oltre ai corsi e alle lezioni, di organizzare incontri, seminari, workshop sia con musicisti che con figure che lavorano nell’ambito del giornalismo, delle radio, organizzatori di concerti, con testimonianze dirette.

Gli allievi della MSoB impareranno a eseguire un repertorio di musica blues, oltre ad apprendere l’arte dell’improvvisazione e degli assoli non solo per sviluppare abilità con il loro strumento, ma anche per imparare a suonare con altri musicisti, tramite jam session, sessioni di registrazione e concerti degli stessi studenti infatti il programma MSoB è pensato anche per fornire un’opportunità ai musicisti di qualsiasi età di poter suonare con altri allievi in gruppo.

Si può già scegliere di seguire gli incontri e le lezioni presso le aule attrezzate della Scuola di musica con a disposizione sale prova, attrezzature e strumenti, oppure optare per lezioni online tramite Skype e Zoom.

Gli incontri e le lezioni sono diversi dai formati standard delle classiche scuole musicali, proprio perché il Blues e gli stili affini sono per lo più legati all’improvvisazione e alla conoscenza del genere, tutto ciò che viene quindi arricchito attraverso lo studio e l’ascolto dei maestri del Blues e dei loro strumenti, per questo ogni insegnante di questa scuola è stato scelto sia per la conoscenza del proprio strumento che per la capacità di insegnare a vari livelli.

Al momento con la MSoB è possibile partecipare a lezioni di chitarra, armonica, pianoforte, canto e batteria rivolte a musicisti di tutti i livelli, dal principiante a quello più avanzato. Le lezioni sono sia individuali che di gruppo, settimanali o mensili.

Lo scopo della MSoB è quindi quello di fornire agli studenti un approccio completo all’apprendimento sia del loro strumento ma anche della musica che amano suonare e del contesto in cui suonarla. Dalla sua apertura la MSoB ha raggiunto quasi 30 iscritti ai suoi corsi, e le richieste di nuovi studenti continuano ad arrivare!

