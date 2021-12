Covid oggi Italia: 92 decessi e 9.503 contagi. In Sicilia 6 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 9.503 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 6 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Da ieri registrati altri 92 morti. Sono 5.879 i ricoverati con sintomi Covid (+282 da ieri) e 745 quelli in terapia intensiva (+9) con 45 ingressi in 24 ore. E’ quanto emerge dai dati aggiornati sull’emergenza. 301.560 tamponi effettuati, tasso positività 3,1% .

IN SICILIA. Altre sei vittime e 505 nuovi casi di Coronvirus registrati nelle ultime 24 ore con 14.969 tamponi effettuati. L’indice di positività è 3,4%.

