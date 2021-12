Giovane donna assassinata a Misterbianco

Facebook



Una giovane donna di 27 anni, di cui non sono state al momento fornite le generalità, è stata assassinata poche ore fa a Misterbianco, in frazione Montepalma. La donna lavorava in un panificio ed era uscita da poco dal posto di lavoro per far rientro a casa. Poco dopo è stata però raggiunta da numerosi colpi d’arma da fuoco.

Sul posto si sono immediatamente recati i soccorritori che avrebbero però trovato il corpo esanime. I Carabinieri che indagano sul caso stanno al momento interrogando, in qualità di possibili testimoni, diverse persone.

IN AGGIORNAMENTO

