Concerto di Salvatore Daniele Pidone e Massimo Martines a S. M. di Licodia

Il Centro culturale e teatrale Magma, diretto da Salvo Nicotra, nell’ambito delle attività concertistiche “Fuorischema 2021” ha organizzato domani, domenica 12 dicembre 2021, alle ore 20.00, nella Chiesa SS. del Crocifisso, in piazza Umberto I, di Santa Maria di Licodia, all’interno della rassegna “I Concerti di fine anno”, il concerto dei chitarristi Salvatore Daniele Pidone e Massimo Martines. Il programma della serata prevede musiche di Domenico Scarlatti, Vito Nicola Paradiso, Rodrigo Riera e brani in chiave natalizia quali “Silent Night”, “Deck the Halls”, “Coventry carol”, “Adeste fideles”, “Carol of the bells”, “Have Yourself a Merry Little Christmas”, “Jingle Bells”, “O Holy night”, “Rudolph the red-nosed Reindeer”, “What the child is this”, “Frosty the snowman”.

Massimo Martines si è diplomato in chitarra al Conservatorio «Tito Schipa» di Lecce. Intraprende gli studi di chitarra classica a Catania sotto la guida del maestro Salvatore Daniele Pidone e si perfeziona partecipando a varie Masterclasses con artisti quali Eliot Fisk, Alirio Diaz, Mauro Storti, Giulio Tampalini, Senio Diaz.

Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, si esibisce, come solista e in varie formazioni da camera, per importanti Enti e Associazioni musicali nazionali ed estere. Attualmente è titolare di cattedra presso l’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale «Francesco Crispi» di Ragusa (RG).

Salvatore Daniele Pidone nato a Catania, inizia gli studi nella sua città e successivamente si trasferisce a Milano dove continua gli studi sotto la guida del maestro Mauro Storti. Perfezionatosi sotto la guida del M° Alirio Diaz, ha frequentato numerosi corsi con maestri di chiara fama mondiale: J. Bream, N. Yepes, O. Ghiglia. Suona in Italia, Francia, Polonia, Spagna, Stati Uniti, Venezuela, Sud Africa, Ungheria, in Inghilterra, nello storico Brighton’s Royal Papillon di Brighton (UK). Ha suonato in duo con i celebri chitarristi A. Diaz ed E. Fisk, Senio Diaz. E ancora con Giulio Tampalini ed Alberto San Miguel. È stato assistente in corsi di perfezionamento tenuti dal M° A. Diaz e dal M° Mauro Storti. È uno dei vincitori del Concorso Internazionale della casa editrice Berbèn. Nel mese di Marzo del 2006 è stato invitato dalla Fondazione Alirio Diaz a tenere a Caracas – in duo con il M° Senio Diaz – il concerto conclusivo della mostra itinerante dedicata al celebre chitarrista venezuelano. Nel 2013 e 2015 è stato invitato dal Comitato Direttivo della Festa italiana di London (CA) come artista rappresentativo e ha tenuto una serie di concerti nella regione dell’Ontario. È uno dei fondatori dell’Associazione “A. Lauro” di S. M. di Licodia e della sala “The Globe” di Ragusa, inoltre, fa parte delle Associazioni Alirio Diaz di Roma e Centro Magma Catania.

Docente di ruolo ordinario, ricopre la cattedra di chitarra presso il Liceo musicale G. Turrisi Colonna di Catania (CT).

L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti e la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid 19. Sarà obbligatorio esibire la propria certificazione verde e tutti i documenti richiesti in corso di validità e bisognerà indossare la mascherina per tutta da durata della manifestazione.

Per informazioni: 3385.047480- 333. 3337848.

