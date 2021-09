Investimento tra furgoni sulla SS640, grave un catanese

Facebook



Un grave incidente stradale, l’ennesimo, si è verificato lungo la nuova SS640 “degli scrittori” in località Grottarossa lungo la carreggiata in direzione Agrigento.

Pare che un furgone Ford Transit guidato da un uomo 41enne originario della provincia di Catania abbia investito un furgone Iveco Daily fermo in corsia d’emergenza a causa di un guasto. Per il 41 enne catanese si sarebbe reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove si troverebbe adesso ricoverato in rianimazione a causa delle gravissime ferite riportate (la cabina del suo mezzo è andata infatti distrutta).

Ricoverato anche l’autista del furgone Iveco, un 45 enne di Ravanusa (AG) che avrebbe riportato diverse ferite. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

