Stanotte l’assegnazione degli Oscar. Laura Pausini candidata

Conto alla rovescia per la notte degli Oscar 2021. Al Dolby Theatre di Los Angeles è tutto pronto per la 93esima edizione dell’evento cinematografico più atteso. La cerimonia in Italia si potrà seguire questa notte, tra il 25 e il 26 aprile, a partire da mezzanotte e un quarto in tv, in streaming e via social.

Per chi ha un abbonamento Sky l’appuntamento è sul canale Sky Cinema Oscar (303) e su Sky Uno (canale 108) a partire da mezzanotte e 15. E’ possibile seguire la cerimonia in chiaro su TV8. Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo commenterà il red carpet e la consegna delle statuette (insieme a Gianni Canova, alla giornalista di Sky TG24 Denise Negri e ad altri ospiti) a partire dalle fino all’alba. L’evento sarà poi riproposto integralmente lunedì 26 aprile su Sky Cinema Oscar a partire dalle 12.15, mentre in prima serata – dalle 21.15 – su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, e in seconda serata in chiaro su TV8, andrà in onda il meglio della cerimonia, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

L’evento sarà poi riproposto integralmente lunedì 26 aprile su Sky Cinema Oscar a partire dalle 12.15, mentre in prima serata – dalle 21.15 – su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, e in seconda serata in chiaro su TV8, andrà in onda il meglio della cerimonia, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

Laura Pausini candidata agli Oscar

In un’intervista esclusiva a Sky Cinema, Laura Pausini, candidata agli Oscar per la Miglior canzone con ‘Io sì (Seen)’ per la colonna sonora del film ‘La vita davanti a sé’ in cui Edoardo Ponti dirige la madre Sophia Loren, racconta l’emozione per la nomination e la partecipazione alla Notte degli Oscar, il suo ricordo di Ennio Morricone e il suo rapporto con Sofia Loren.

