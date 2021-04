Ultime Covid Italia: 322 decessi e 13.817 nuovi casi. In Sicilia 21 vittime

Facebook



Sono 13.817 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, secondo la tabella del ministero della Salute, registrati altri 322 morti che portano il totale a 119.021. Nelle ultime 24 ore eseguiti 320.780 tamponi, il tasso di positività è al 4,3%. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.894 persone (-85 da ieri), con 143 nuovi ingressi giornalieri. Sono 3.369.048 i guariti in totale (+17.587), 461.448 gli attualmente positivi (-4.095).

IN SICILIA. Altre 21 vittime e 1.095 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. il totale complessivo delle vittime del virus in Sicilia sale a 5.286.

