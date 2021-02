Riciclaggio e truffa alle assicurazioni: a Palermo 16 misure cautelari

Facebook



Shares

Sono 16 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Palermo, su richiesta della locale Procura, nei confronti di 16 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a furto, riciclaggio di auto di lusso e truffa in danno ad assicurazioni commessi tra Palermo e Villabate.

Le indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di Misilmeri nell’ambito dell’operazione denominata ‘Dirty Cars’ – a cui per una parte di indagine si è unita la Squadra Mobile – e coordinate da un pool di magistrati sotto la direzione del procuratore aggiunto Ennio Petrigni, hanno consentito di focalizzare l’attenzione su un gruppo di persone che, a partire dall’aprile 2017, aveva avviato un’attività di riciclaggio di auto rubate nella provincia di Napoli e rinvenute a Palermo.

Auto di lusso, come Ferrari, Porsche, Range Rover ed Audi, venivano acquistate e intestate a delle cosiddette ‘teste di legno’ e, dopo averle assicurate, anche con l’utilizzo di sistema satellitare per sviare i sospetti delle compagnie assicurative, ne simulavano il furto che veniva regolarmente denunciato alle Forze di polizia e alle compagnie assicuratrici per la riscossione del risarcimento. Poi, gli indagati simulavano il ritrovamento delle auto e, rientrando in possesso dei veicoli, li reimmatricolavano con targhe e documenti di circolazione nuovi, rivendendoli attraverso concessionarie compiacenti.

Dei 16 provvedimenti eseguiti, tre soggetti sono agli arresti domiciliari, sette sottoposti ad obbligo di dimora e sei ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tra i destinatari della misura cautelare anche un appartenente alla Polizia di Stato ed un militare dell’Arma dei Carabinieri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...