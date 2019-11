Isis rivendica attacco ai nostri soldati in Iraq: “Colpiti i crociati”

Facebook



Con un comunicato diffuso attraverso l’agenzia di propaganda Amaq, l’Isis ha rivendicato l’attentato di ieri in Iraq, nei pressi di Kirkuk, contro i militari italiani e i peshmerga curdi.

“Con l’aiuto di Dio, soldati del Califfato hanno colpito un veicolo 4X4 con a bordo esponenti della coalizione internazionale crociata ed esponenti dell’antiterrorismo peshmerga nella zona di Kifri, con un ordigno, causando la sua distruzione e ferendo quattro crociati e quattro apostati“, si legge nel delirante comunicato dell’Isis.

“Anche il recente attacco al nostro contingente in Iraq” si legge in una nota, seguita alla riunione che si è tenuta questa sera al Quirinale, del Consiglio Supremo di Difesa, presieduta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “conferma che il terrorismo transnazionale resta la principale minaccia per l’Italia e per tutta la Comunità Internazionale“. “Il Consiglio – si legge nel testo – ha fatto un punto di situazione sulle principali aree di crisi, con particolare riguardo all’area del Mediterraneo e del Medioriente, e sulla presenza delle Forze Armate nei diversi Teatri Operativi“. “È necessario – spiegano dal Consiglio – continuare a garantire la nostra presenza nelle principali aree di instabilità e contribuire con decisione alle strategie tese a sviluppare un efficace sistema di contrasto comune al fenomeno”.

