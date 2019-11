Facebook



Shares

Un pregiudicato di 45 anni, Pasquale Ricucci detto ‘Fic secc’, presunto esponente del clan del Gargano Romito-Lombardi-Ricucci, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco questa sera a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. Sul fatto indagano i carabinieri. Il delitto sarebbe avvenuto nei pressi della sua abitazione in zona Macchia. Nel 2017 era stato sottoposto a fermo dai Carabinieri di San Giovanni Rotondo per detenzione di armi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...