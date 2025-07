A Montechiarugolo la 2ª edizione del Festival Musica Bella

Condividi questo articolo?

IL 28 e 29 giugno in Piazza Mazzini a Montechiarugolo (Parma) si terrà la 2ª edizione del Festival Musica Bella, l’evento musicale interamente dedicato al grande compositore e cantautore Gianni Bella, ideato da Chiara Bella, figlia di Gianni, e da Emanuela Cortesi, vocal coach e vocalist.

Nel corso della serata del 28 giugno gli artisti selezionati dalla Commissione Artistica del Festival Musica Bella interpreteranno un brano inedito e accenderanno la loro reinterpretazione in una canzone tratta dal repertorio di Gianni Bella.

L’appuntamento del 29 giugno, oltre a decretare il vincitore della 2ª edizione del Festival Musica Bella, vedrà la partecipazione di ospiti speciali di cui i primi annunciati sono MARCELLA BELLA e il produttore e arrangiatore di fama mondiale GEOFF WESTLEY.

Il 28 giugno in Piazza Mazzini a Montechiarugolo si esibiranno gli artisti selezionati dalla Commissione Artistica del Festival Musica Bella e nel corso della serata finale del 29 giugno, una giuria composta da addetti ai lavori, giornalisti, produttori musicali, discografici, autori e compositori di rilevanza nazionale decreterà il vincitore tra i 10 finalisti che saliranno sul palco.

Sarà Gianni Bella in persona a consegnare al vincitore del Festival due premi: una borsa di studio dal valore di € 4.000 per frequentare un corso a scelta presso il CET Centro Europeo di Toscolano, La Scuola di Mogol (Avigliano Umbro TR), centro di eccellenza universitario per la musica popolare e un riconoscimento in denaro pari a € 2.000. La Commissione Artistica, presieduta dall’autore e compositore Giuseppe Fulcheri assegnerà, inoltre, la targa per il Miglior Testo inedito.

«L’edizione dell’anno scorso è stata una vera sorpresa per il livello molto alto delle candidature ricevute. I ragazzi in gara hanno sorpreso tutti con la loro bravura e la passione – racconta Chiara Bella – Siamo davvero soddisfatti di potere offrire ad altri artisti l’opportunità di esibirsi sul palcoscenico di Festival Musica Bella anche quest’anno!».

Il Festival Musica Bella, presentato da Riccardo Benini, è la festa della musica, della melodia, con uno sguardo attento ai giovani talenti italiani.

“Chiara Bella ed io – dichiara Riccardo Benini, già direttore artistico e presentatore di prestigiosi festival – siamo molto felici di annunciare che i primi ospiti del Festival Musica Bella siano proprio Marcella Bella legata a Gianni non soltanto dalla parentela ma per avere interpretato tantissime canzoni di successo scritte proprio dal fratello Gianni e Geoff Wesley uno dei più grandi produttori e arrangiatori di fama mondiale al quale si deve l’album “Una giornata uggiosa” di Lucio Battisti, per esempio, e tanti altri capolavori della musica italiana. Si annuncia quindi una edizione indimenticabile“.