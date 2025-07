Mese: Giugno 2024

A Messina i rossazzurri si impongono per 1-3 sui toscani staccando il pass per la finale. Il General Manager, Di Benedetto: “Abbiamo lavorato per costruire una squadra competitiva e stiamo raccogliendo i risultati” Una partita quasi perfetta quella del Catania Fc che si impone per 1-3 contro il Viareggio nella semifinale di Coppa Italia di Beach Soccer guadagnando la prima finale della sua storia. Rossazzurri pragmatici e attenti durante tutti e tre i tempi in cui sono stati in grado di affondare il colpo ogni volta che hanno potuto, difendendo…