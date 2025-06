“Note a Margine 2024 i libri”, ad Alcamo la musica incontra la lettura

Condividi questo articolo?

L’Associazione Jacopone da Todi presenta l’edizione 2024 di “Note a Margine”, il “brand” che dal 2007 ha identificato gli incontri di riflessione e approfondimento che l’associazione cura e organizza, ospitando persone che, per le ragioni più disparate, sono vicine al mondo della musica e della cultura. Quest’anno la manifestazione si chiama “i libri” e coniuga il fascino della musica con la passione per la lettura. Gli incontri si terranno in due suggestivi luoghi di Alcamo: la Chiesa del SS. Ecce Homo (che per un lungo periodo in passato è stata sede delle attività dell’associazione) e l’Oratorio del Collegio dei Gesuiti. Questo evento rappresenta una straordinaria occasione per immergersi in approfondite riflessioni su temi che spaziano dalla musica classica al cinema, dall’arte della direzione d’orchestra alla storia di strumenti unici.

– Venerdì 31 maggio, ore 19.30 presso la Chiesa SS. Ecce Homo, Alcamo

Lucia Cassarà presenterà “Mozart, Disney & Co. – L’immagine e il suono: la magia del cinema” (Ernesto Di Lorenzo Editore). Un affascinante viaggio che esplora l’intersezione tra musica classica e cinematografia, con un particolare focus sulle opere di Mozart e la loro influenza su film e animazioni Disney. L’autrice è una giovane e brillante pianista e compositrice, ha condotto gli studi universitari specializzandosi in cinema, tv e multimedia; il suo originalissimo saggio racconta lo stretto legame tra il cinema e la musica dal cinema muto dei primi anni del Novecento ad oggi, da Chaplin a Bergman, da Pasolini a Kubrick. Lucia Cassarà dialogherà con Gaetano Stellino.

– Sabato 1 giugno, ore 19.30 presso l’Oratorio del Collegio Gesuiti, Alcamo

Ivano Cavallini, storico della musica e musicologo, docente presso l’Università di Palermo, illustrerà il suo “Il direttore d’orchestra – Genesi e storia di un’arte” (Edizioni Curci). Un prezioso studio sui segreti dell’arte del direttore, artista in grado di tradurre in suono la partitura facendo dell’orchestra il proprio strumento, dalle origini storiche, attraverso tutte le evoluzioni, fino alle tecniche per guidare un’orchestra moderna. Ivano Cavallini dialogherà con Gaetano Stellino e Patrizia Vitale.

– Sabato 8 giugno, ore 18.30 presso l’Oratorio del Collegio Gesuiti, Alcamo

Stefania La Via chiuderà la rassegna con “L’orchestra nascosta – Storia di uno strumento unico: l’organo monumentale La Grassa di Trapani” (Diastema Editrice). Un’opera che racconta la storia e le peculiarità di uno strumento unico, un organo a canne con sette tastiere, già definito “grandioso ed eccezionale” mentre era ancora in costruzione, realizzato nella prima metà dell’800 da un artigiano organaro quasi analfabeta, nella chiesa di San Pietro a Trapani. La scrittrice, archivista e paleografa, vicedirettrice dell’Archivio storico diocesano di Trapani, da anni è impegnata come promotrice e curatrice di eventi letterari e culturali. Stefania La Via dialogherà con Ivano Cavallini.

“Note a Margine 2024 i libri” promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati di musica e libri, offrendo l’occasione di scoprire nuove prospettive e curiosità affascinanti. L’Associazione Jacopone da Todi invita tutti a partecipare.