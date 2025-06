Mese: Aprile 2024

Condanna a sei anni per Giancarlo Tulliani e a cinque anni per il padre, Sergio Tulliani, per l’accusa di riciclaggio. Fini: “Non autorizzai la vendita, non chiaro in cosa consista il reato” Il tribunale di Roma ha condannato l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini a due anni e otto mesi. Con la sentenza i giudici della quarta sezione penale hanno inoltre inflitto una condanna a 5 anni per la compagna Elisabetta Tulliani, a 6 per il fratello Giancarlo Tulliani e a 5 anni per il padre Sergio Tulliani per l’accusa di riciclaggio.…