“Notte bianca” ad Acireale all’ICS “Vigo Fuccio–La Spina”

Un momento vissuto intensamente dagli alunni della 4^ classe “primaria” e 2^ media “secondaria” in occasione della “Notte bianca”, tenutasi come da tradizione nella serata del 19 aprile 2024 nell’aula magna dell’istituto comprensivo “Vigo Fuccio – La Spina”di Acireale. L’evento, organizzato nell’ambito della “Festa del libro”, è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica prof.ssa Maria Castiglione che lo ideò molti anni or sono… coinvolgendo anche altri istituti scolastici diretti pro tempore.

Quest’anno l’iniziativa è stata dedicata ad un tema assai delicato per l’intera collettività: il contrasto al femminicidio. Titolo dell’evento: “Le 1000 e una donna – storie di notte e storie di donne” con gli studenti che si sono cimentati in lavori di gruppo, dibattiti e attività mirate a sollecitare la parità di genere attraverso la selezione e relativa lettura di albi illustrati ed approfondimenti degli stessi. Non sono mancate gare di narrazione nel contesto delle quali i ragazzi, divisi in squadre, hanno raccontato storie con protagoniste donne nell’ottica di una forte opera di sensibilizzazione sui valori relativi alla parità di genere e uguaglianza.

“La Notte bianca” è il momento conclusivo della Festa del libro – ha commentato soddisfatta la Dirigente Scolastica, Maria Castiglione – ed i ragazzi hanno affrontato con gioia e serenità al tempo stesso il delicato tema del femminicidio, prescelto quest’anno. Bisogna far capire, sin dall’età adolescenziale, il concetto di “rispetto”, non soltanto per il proprio genere ma anche per l’altro”.

