Interventi di recupero per l’area abbandonata di via Rimini nel II municipio di Catania

Un’area ad uso pubblico da rivalutare e restituire agli abitanti dei quartieri di Barriera e Canalicchio. Questo, in sintesi, il tema dell’incontro organizzato dal presidente del II municipio Claudio Carnazza, su sollecitazione dei residenti, con il consiglio e l’assessore Sergio Parisi nei pressi di via Roberto Rimini.

Un terreno, che costeggia via Del Fasano, che in passato è stato trasformato pure in discarica abusiva. “Vogliamo dare un segnale ben preciso e proseguire con la nostra opera di rivalutazione del territorio- spiega Carnazza- la mia personale proposta, fatta all’assessore Parisi, è quella di realizzare qui un campetto di calcio libero e perfettamente accessibile ai bambini di Barriera e Canalicchio. Si tratterebbe del primo impianto di questo tipo in un’area abitata da migliaia di famiglie”.

Mancando i necessari spazi e dato che l’eventuale impianto sarebbe troppo vicino alle palazzine circostanti, la proposta del consiglio del II municipio si è focalizzata sulla realizzazione di una bambinopoli e di un’area di sgambamento per i cani con il resto del sito che verrebbe asfaltato per eliminare il terreno sterrato. Idee e suggerimenti ascoltati attentamente dall’assessore Parisi nell’ottica di un processo sinergico tra i municipi catanesi e l’amministrazione centrale. “L’area di via Rimini va rivalutata a 360°- spiega il presidente della II commissione del II municipio Rosario Privitera- oltre alla bambinopoli è necessario istallare qui un impianto di pubblica illuminazione adeguato visto che, attualmente, la zona è al buio”.

