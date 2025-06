Autonomia, Foti (Magna Grecia): “Approvazione ci preoccupa, Zes unica va in direzione opposta”

Condividi questo articolo?

“In questa fase la cosa più importante e preoccupante è l’approvazione dell’autonomia differenziata perché da quel momento viene costituzionalizzata la spesa storica e il Paese viene diviso in due”. Così il presidente della Fondazione Magna Grecia Nino Foti parlando a margine del convegno ‘Zes unica, una grande opportunità per il Mezzogiorno?’ organizzato a Palermo dalla Fondazione.

“A cosa serve il Pnrr se nel frattempo si sta svolgendo un’attività che di per sé sposterà ingenti somme economiche e finanziarie verso le aree del nord? – chiede Foti – Non dimenticate che tre intese erano già state fatte per il governo Gentiloni, per cui non è solo un problema di destra o di Lega”. La Zes unica, aggiunge, “è fondamentale ma va nella direzione opposta” della riforma dell’autonomia differenziata.

Zes Unica: una grande opportunità per il Mezzogiorno?

A concludere l’evento sarà il Presidente della Regione Renato Schifani. Parteciperà anche il Ministro Raffaele Fitto e Luca Bianchi, Direttore generale SVIMEZ.

Palermo, 20 aprile – La Fondazione Magna Grecia organizza a Palermo lunedì 22 aprile il convegno “Zes Unica: una grande opportunità per il Mezzogiorno?” che verrà ospitato alla Sirenetta di Mondello a partire dalle 10.30.

Dopo i saluti dell’Assessore alle Attività Produttive della Città di Palermo, Giuliano Forzinetti, ci sarà l’intervento del Presidente della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti.

Successivamente prenderanno la parola Luca Bianchi, Direttore generale SVIMEZ, Pietro Massimo Busetta, Professore ordinario di Statistica economica Università degli Studi di Palermo, Francesco Saverio Coppola, Segretario Generale Associazione Internazionale Guido Dorso, Dario Lo Bosco Presidente di RFI, Roberto Napoletano, Direttore Editoriale de Il Quotidiano del Sud e Giuseppe Russello, Presidente Confindustria Palermo.

Nella seconda parte dei lavori, che prenderanno il via dalle 15.00, interverranno Silvia Castagna, membro del Comitato AI del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roberto Di Maria Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli studi di Enna “Kore”, Fabio Montesano, AD Fidimed, Giosy Romano, già Commissario straordinario del Governo Zes Campania e Zes Calabria, Francesco Saverio Romano, Presidente della Commissione bicamerale per la Semplificazione, Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.

Concluderà il convegno il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Entrambe le sessioni saranno moderate dalla giornalista Silvia Perdichizzi.