Castelbuono, Ypsigrock entra nella rete Yourope-The European Festival Association

Ypsigrock è un boutique festival che ha costruito la sua fama sull’originalità delle scelte artistiche condensate nella celebre regola dell’Ypsi Once e nel modo in cui viene composta la sua line up. I nuovi act annunciati oggi confermano ulteriormente questa visione, che dal 1997 porta la direzione artistica del festival a unire sullo stesso palco alcuni nomi che hanno segnato la storia della musica indie e alternative internazionale con artisti destinati a imporsi in fretta tra le preferenze degli ascoltatori di tutto il mondo, proponendoli in un cartellone eterogeneo costruito su una visione artistica coerente e fortemente identitaria.

Kae Tempest, Model/Actriz, Julie Byrne, YĪN YĪN, Tapir!, Royel Otis, Kimyan Law e Dame Area entrano nella line up della 27esima edizione di Ypsigrock, in scena dall’8 all’11 agosto a Castelbuono, e si aggiungono alle conferme di Explosions In The Sky, Colapesce Dimartino, Jadu Heart, Bdrmm, Chalk, Heartworms, Fat Dog, Oracle Sisters, Lauren Auder, Egyptian Blue, Laura Grove e Marta Del Grandi.

Manca ancora qualche mese al boutique festival dell’estate italiana ma è già chiaro che anche nel 2024 gli ypsini potranno godere ancora una volta di una proposta musicale ricercata, originale e unica per la sua fisionomia che sa incuriosire per la pluralità dei generi proposta.

Dopo i sold out in tutto il mondo, sarà a Ypsigrock Kae Tempest, l’acclamatə artista inglese che con il suo ibrido di rap e hip-hop e la sua poetica musicale mette in campo un racconto della contemporaneità in versi e rime taglienti. E poi ancora gli americani Model/Actriz, con il loro sound viscerale e Julie Byrne, cantautrice raffinata. A Castelbuono ci saranno anche gli olandesi YĪN YĪN con il loro mix contagioso di funk psichedelico, dalle influenze orientali. Mentre da Londra sbarcheranno con i loro alt-folk i Tapir!, freschi di un fortunatissimo esordio discografico e da Sydney i Royel Otis con il loro jangle pop eclettico. Infine, grazie al progetto ESNS Exchange (ex ETEP), saranno sul palco del primo boutique festival d’Italia anche l’austriaco Kimyan Law per un elegante show elettronico e il duo techno spagnolo Dame Area, che si aggiungono agli irlandesi Chalk, annunciati nelle scorse settimane. ESNS Exchange è il programma europeo ufficiale di scambio di talenti musicali, introdotto nel 2003 per favorire la circolazione dei talenti europei all’interno di un network di festival estivi, di cui Ypsigrock fa parte da diversi anni.

Yourope

Dallo scorso febbraio Ypsigrock è entrato ufficialmente all’interno del circuito Yourope – The European Festival Association. Yourope è l’associazione più importante a livello europeo per i festival musicali ed è stata fondata nel 1998. Oggi rappresenta circa 120 festival e membri associati provenienti da circa 30 paesi, tra cui: ESNS, Bilbao BBK Live, Flow Festival, Haldern Pop, Off Festival, Øya Festivalen, Primavera Sound, Pukkelpop, Rock En Seine, Roskilde, Taksirat, Way Out West, We Love Green solo per citarne alcuni.