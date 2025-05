Al teatro Sant’Eugenio di Palermo, oggi giovedì 7 marzo, appuntamento con ‘’Donne In-Potenza’’

Condividi questo articolo?

In scena anche le giovani allieve di CrescinTeatro

La rappresentazione teatrale, che prenderà il via alle ore 21, vedrà la partecipazione di Daniela Pupella, Lavinia Pupella, Fabiola Arculeo, Patrizia Franco e Francesca Picciurro che è anche l’autrice del testo per la regia di Daniela Pupella

Un omaggio teatrale in occasione della ricorrenza della festa della donna è in programma al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella, di piazza Europa 39/41 a Palermo, giovedì 7 marzo, alle ore 21, titolo dell’evento è “Donne In-Potenza”. Sul palco: Daniela e Lavinia Pupella, Iaia Corcione, Fabiola Arculeo, Patrizia Franco e Francesca Picciurro che firma anche il testo. Le protagoniste in scena accompagneranno il pubblico, insieme alle giovani allieve di CrescinTeatro, la scuola di teatro dei Pupella, in un viaggio attraverso le vite mai divenute di altre giovani donne. Regia di Daniela Pupella, movimento coreografico a cura di Arabella Scalisi, canto e coro di Maria Elisabetta Trupiano.

Pubblicità

Le giovani attrici di CrescinTeatro sono: Monica Fardella, Gaia Paternostro, Martina Di Franco, Sofia Pupella, Lavinia Torcivia, Claudia Cusimano, Chiara Scalese, Vittoria Bellanca, Elisa Battaglia, Alice Scuderi, Simona Baroncini, Costanza Zoppi, Carlotta Bianconi, Chiara Blandi.

“Racconteremo storie vere di donne che non sono più – spiega Daniela Pupella, che cura la regia dello spettacolo – e lo faremo con garbo, rimanendo nella cruda e crudele verità, perché sono storie vere, infinite, che ci appartengono”.