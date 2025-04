Responsabile endocrinologia ferito da un paziente a Palermo

Condividi questo articolo?

Il dottore Alfredo Caputo, responsabile di Endocrinologia Adulti e ad Indirizzo Oncologico all’ospedale Cervello di Palermo è stato aggredito e ferito con un tirapugni. A ferirlo un paziente cui il professionista aveva negato la prescrizione di un farmaco. Pare che il paziente (che tanto “paziente” forse non è) quando si è vista negare la prescrizione desiderata (e probabilmente non appropriata) ha estratto un tirapugni colpendo e sfregiando il medico all’orecchio e al volto, dopo gli avrebbe anche rotto un braccio prima di fuggire via. Il medico è stato soccorso dai colleghi ed ha dovuto far ricorso a un intervento chirurgico. Amari i commenti dei colleghi all’ennesimo episodio di aggressione violenta contro un professionista ospedaliero.