A Palermo “I mercoledì del Bar Pickwick” il turno di “L’Anima In Spalla” di Piergiorgio Di Cara

Quarto incontro della rassegna “I mercoledì del Bar Pickwick” che verrà alternarsi di settimana in settimana, presso il locale di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo, Santo Lombino, Domenico Michelon, Vito Lo Scrudato, Beatrice Monroy, Piergiorgio Di Cara, Bianca Stancanelli e Vladimir Di Prima.

Mercoledì 28 febbraio alle 18,30 è il turno di “L’Anima In Spalla” di Piergiorgio Di Cara, edito da Il Palindromo. Ad accompagnare lo scrittore ci sarà l’autore Davide Ficarra.

Palermo 1992: il caos. Da una confusa nebulosa fatta di terrore e angoscia, prende forma il riscatto. L’ispettore della Squadra Mobile Salvo Riccobono, testimone oculare dell’attentato di via D’Amelio, è in prima linea nella guerra alla mafia condotta negli anni Novanta, una battaglia quotidiana e totalizzante che azzera i ritmi ordinari dell’esistenza e proietta i protagonisti in una dimensione fuori dal tempo: appostamenti, intercettazioni, blitz, notti insonni e adrenalina. Impossibile però dimenticare i corpi dilaniati dei colleghi, un incubo ricorrente che non lascia scampo all’ispettore; un trauma che non è in grado di elaborare ma che, con il suo portato tragico, gli trasmette l’energia fondamentale per resistere. Prefazione di Marco Lillo; in appendice una nota dell’autore e il racconto “È bella la città di notte”.

Piergiorgio Di Cara è nato a Palermo dove vive e lavora. È tra i più affermati autori di narrativa poliziesca e di soggetti e sceneggiature per la televisione del panorama italiano.

I suoi romanzi sono: Isola nera (Edizioni e/o, 2002), L’anima in spalla (Edizioni e/o 2004), Hollywood Palermo (Colorado Noir 2005), Vetro freddo (Edizioni e/o 2006), Il ragazzo dai capelli rossi (Perdisapop 2007), La stanza dei sospetti (NewtonCompton 2016). Ha scritto i testi delle storie antimafia di NOma, applicazione ideata da Pif e Tiziano Di Cara.

Con il Palindromo ha pubblicato la nuova edizione della raccolta Cammina, stronzo. Sbirri a Palermo con due racconti inediti, il racconto E’ bella la città di notte (sembra normale) nell’antologia Notturni palermitani e il romanzo Elvis e il Colonnello.