Spose le nozze del secolo sbarca in Sicilia con Marianella Bargilli e Silvia Siravo

Sbarca in Sicilia Spose le nozze del secolo con Marianella Bargilli e Silvia Siravo che sarà in scena al Teatro Ridotto dello Stabile nella Sala Futura sabato 27 e domenica 28 alle ore 21,15.

“Tornare in Sicilia per me è un po’ come tornare a casa – dichiara Marianella Bargilli- non è una novità che ami questa terra dove ho trascorso tanto tempo e recitato con tanti spettacoli in moltissimi teatri. A maggior ragione sono molto felice di arrivarci con Spose, una storia importante, necessaria, una storia d’amore bellissima, intensa e vera e sono certa che troverà giusta accoglienza a Catania, città che ha una grande tradizione di teatro e che ha un pubblico attento e consapevole”.

Lo spettacolo scritto da Fabio Bussotti è diretto da Matteo Tarasco, racconta la storia d’amore tra Elisa e Marcela che l’8 giugno del 1901 alle ore 7,30 si sposarono nella chiesa di San Jorge a La Coruña. Il loro è stato il primo matrimonio legale tra due persone dello stesso sesso mai annullato né dalla Chiesa, né dal registro civile.

“È un vero piacere essere a Catania, città che amo molto e a cui sono profondamente legata da tanto tempo. – Continua Silvia Siravo- Quella che porteremo in scena è una storia esemplare di amore e di coraggio, la storia di due donne che hanno combattuto duramente per difendere il proprio sentire e la propria identità”.

Marianella Bargilli e Silvia Siravo portano sul palcoscenico una storia avventurosa e picaresca, tragica e ironica al contempo, la storia di un amore che, a dispetto della legge e dell’opinione pubblica, seppe trovare un coronamento.

Spose, Le nozze del secolo

Produzione Società per Attori e Goldenart Production

Scritto da: Fabio Bussotti

Con: Marianella Bargilli e Silvia Siravo

Costumi: Bogdan Catalin Pulvere

Musiche composte da: Stefano Mainetti

Regia: Matteo Tarasco