Martedì 23 al Museo Pitrè, Premiazione “Concorso Letterario FUIS Sicilia” e Reading poetico

Martedì 23, h. 15,30, nella sala dei carretti siciliani al Museo Pitrè, Sara Favarò, nella sua qualità di Delegato per la Regione Sicilia della Federazione Unitaria Italiana Scrittori, organizza l’ottavo incontro poetico “GUERRA NO, PACE SÌ”. Durante la manifestazione alla quale parteciperà il Presidente Nazionale della FUIS, dottor Natale Antonio Rossi, si svolgerà la cerimonia di consegna dei premi del “Concorso Letterario FUIS Sicilia”.

La Commissione Sicilia composta da:

Cav. OMRI Sara Favarò, scrittrice, giornalista, Delegata FUIS per la Sicilia, presidente;

dott.ssa Eliana Calandra, scrittrice, già Direttrice del sistema bibliotecario cittadino e Archivio Storico del Comune di Palermo; dott.ssa Teresa Di Fresco, critico letterario, giornalista, già Vice Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Sicilia;

ha deliberato le seguenti assegnazioni:

NARRATIVA

– Primo classificato: Vincenzo Muscarella, “Marietta”, ed. Arianna

– Seconda classificata: Lucia Vincenti, “L’ultimo viaggio del Templare” ed. Ex Libris

– Terzo classificato ex aequo:

Fabio Ceraulo, “Falconera”, ed. Spazio cultura edizioni

Bia Cusumano, “Trame tradite”, Navarra Editore

Andrea Giostra, “Curtigghia di Sicilia e Siciliani – Novelle brevi di Sicilia”, SBS Edizioni

Rosa Maria Lucchese, “La Strada”, ed. Arianna

Francesca Luzzio, “Michela ci aiuti”, ed. Albatros

Silvia Messina, albo per l’infanzia illustrato da Matina Brancato, “II Misteri di Paco e Mela”, ed. Kalos

Giuseppe Maurizio Piscopo, “La vita è un alfabeto”, ed. Navarra

Rosa Maria Ponte, “La scatola magica”, ed. Bussola.

POESIA

– Primo classificato: Tino Traina, “Stazione di campagna”, ed. Sce

– Seconda classificata: Elena Saviano, “Ai naviganti di passaggio”, ed. Armenio

– Terzo classificato ex aequo:

Alessio Arena, “Dio non sa”, ed. Ex Libris

Mariella Cirafici “Emozioni di donna”, Edizioni Billeci

Francesca Luzzio, “Cerchi ascensionali”, ed. Il Convivio

Letizia Marchese, “Poetizzando la mia vita 2”, ed. Billeci

Guglielmo Peralta, “Sul far della poesia”, ed. SCE

Ketty Tamburello, “Respiro”, ed. MA. LU.

TEATRO

– Primo Classificato: Alessio Arena, “Una verde vena di follia”, testo inedito, produzione Teatro Biondo di Palermo

– Seconda classificata: Lucia Vincenti, “Cagliostro 2”, opera inedita

– Terza classificata: Giovanna Giarraffa, “Ecosis”, ed. Ex Libris

Durante la manifestazione, così come avvenuto per le precedenti edizioni degli incontri poetici, la FUIS donerà ai poeti e ai vincitori del concorso, l’antologia poetica, curata da Sara Favarò, che raccoglie le poesie di: Angelo Abbate, Beatrice Amato, Camillo Andretta, Adriana Bellanca, Maria Concetta Borgese, Maria Chiarello, Mariella Cirafici, Wanda Cortese, Sara Favarò, Eleonora Fogazza, Carmelo Fucarino, Mario Giambanco, Giovanna Giarraffa, Francesca Guajana, Sandra Guddo, Mario Inglese, Giusi La Mantia, Barbara Lo Fermo, Francesca Luzzio, Giovanni Mattaliano, Maria Elena Mignosi Picone, Anna Rita Pinsino, Giuseppe Maurizio Piscopo, Teresa Riccobono, Arcangela Rizzo, Mariza Rusignuolo, Benedetto Savona, Ermanno Spera, Ketty Tamburello, Giovanna Tidona, Tino Traina.

Scrive Sara Favarò nell’introduzione alla silloge poetica: “[…] sono moltissimi gli innocenti che giornalmente pagano con la loro vita guerre da altri volute. Sul perché ciò sia possibile si aprono ipotesi talvolta drammatiche, come la salvaguardia di interessi che sono “altro” rispetto alla tutela dell’UOMO. Non sempre le cose sono come appaiono! Per non parlare degli interessi economici che girano intorno alla produzione delle armi e all’asservimento politico di alcuni Stati rispetto ad altri. […] NON ESISTONO GUERRE GIUSTE! […] Il nostro ottavo incontro poetico nasce dall’esigenza di uomini e donne che vogliono sentirsi umanità. […] Umanità perduta tra i rivoli di sangue dei tanti, troppi bambini, donne, anziani, giovani, uccisi dall’arroganza, dalla prepotenza di uomini che hanno perduto il valore dell’amore.”

La manifestazione, finanziata dalla FUIS, gode del gratuito patrocinio del Comune di Palermo, Assessorato alle Culture, Sistema Bibliotecario Cittadino.

Sara Favarè, nella foto Angelo Modesto