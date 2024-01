“…E uscimmo a riveder le stelle”, al Duca degli Abruzzi di Catania presentato il nuovo Planetario

Un nuovo Planetario, una nuova grafica e un nuovo campetto di calcio per le attività sportive. Sulle note dell’inno nazionale si è celebrata stamattina la cerimonia di presentazione delle due nuove strutture che arricchiranno l’offerta formativa del Politecnico del Mare di Catania.

L’evento è inserito all’interno delle Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Istituto Duca degli Abruzzi. Ad aprire la conferenza e salutare i presenti la dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania”, Vice Presidente dell’ITS di Catania, Cavaliere della Repubblica, presidente della Rete Resil (Rete Nazionale delle Scuole di Logistica) e presidente “The International Propeller Clubs – Ports of Catania & Southeastern Sicily” Brigida Morsellino: “Questo istituto rappresenta un’eccellenza per il capoluogo etneo, per la Sicilia e per il territorio nazionale. Un’offerta formativa dove si formano tanti tecnici qualificati e tanti ufficiali. Tradizione e innovazione si fondano insieme e creano una rotta che punta dritto verso il futuro di migliaia di ragazzi- afferma Morsellino- noi vogliamo dare una formazione di qualità con l’ausilio di strumenti innovativi e laboratori interattivi dove i ragazzi possono mettere in campo tutte le loro potenzialità”.

Per l’occasione erano presenti le autorità politiche e militari tra cui il presidente dell’ITS di Catania Prof. Ing. Antonio Scamardella, il Sindaco di Catania Enrico Trantino, l’Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale Mimmo Turano, il comandante della Direzione Marittima della Sicilia orientale e Capo del Compartimento Marittimo di Catania Contrammiraglio Antonio Ranieri, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro, il presidente del II municipio di Catania Claudio Carnazza, il Provveditore agli Studi della provincia di Catania Emilio Grasso, l’Ammiraglio in concedo Marchese, l’assessore alle Politiche Scolastiche del comune di Catania Andrea Guzzardi, il presidente dell’associazione nazionale marinai d’Italia sez Catania Russo, il presidente dell’Ente ARS Giuseppe Sassano, il Sindaco del comune di San Gregorio Sgroi, l’assessore del comune di San Gregorio Lo Bianco e il parroco Don Ezio Coco.

Nel corso dell’appuntamento gli studenti del Duca degli Abruzzi Nourdine Tbibi e Flavia Ercolano ed i cadetti dell’I.T.S. di Catania Leonardo Miraglia e Giulia Peranio hanno sottolineato che “Futuro è la parola chiave di quanto celebriamo oggi. Con senso di orgoglio e appartenenza esprimiamo la riconoscenza per quanto oggi ci viene offerto con un percorso che ci permette di costruire un qualcosa di importante per il nostro domani”.

Il Duca degli Abruzzi è uno dei 171 istituti abilitati, a livello nazionale, per preparare i ragazzi ad un percorso quadriennale di sperimentazione per la manutenzione e l’assistenza tecnica e anche per la pesca commerciale e le produzioni ittiche. Quattro anni, a cui se ne aggiungono altri due di I.T.S., per i ragazzi e ragazze che vogliono entrare subito nel mondo del lavoro.

“Le idee vincenti non si creano per caso ma sono frutto di un complesso studio e di una forte radicalizzazione nel territorio in cui prendono forma- dichiara il presidente dell’ITS di Catania Prof. Ing. Antonio Scamardella- tanti risultati sono già stati ottenuti ma molti altri vanno ancora conquistati. È indubbio che, dalla didattica alla completezza della formazione, una realtà come l’ITS sia fortemente legata al mondo accademico anche sotto l’aspetto della ricerca con suoi laboratori e le attività innovative”. Nel corso della manifestazione si sono esibiti i Violinisti in Jeans. Un momento musicale che ha preceduto la scopertura della tarda del nuovo planetario intitolato all’ex studente del Duca degli Abruzzi Luca Cutuli proprio da parte dei genitori Nerino e Cristina che hanno ringraziato tutti i presenti e la stessa dirigente Morsellino.