Altroconsumo incontra gli studenti palermitani dell’Istituto Superiore Statale “Mario Rutelli”

C’è ancora il coraggio di dire che a San Berillo serve rifare strade e panchine ?

Stamattina San Berillo sfiora la tragedia. Un incendio divampa in un basso dove abita una ragazza che rimane dentro intrappolata. La porta di ferro è chiusa e non si riesce a trovare le chiavi per aprire. Si attivano tutti per provare a sfondare la porta. Minuti lunghissimi, i...