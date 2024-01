Al via il Corso di formazione on line “Fonti e luoghi del mito in Sicilia”

Promosso da Siciliatourleaders e BCsicilia inizia mercoledì 10 gennaio 2024 alle ore 17 il Corso di formazione on line per accompagnatori e guide turistiche “Fonti e luoghi del mito in Sicilia”.

Dopo la presentazione del dott. Giancarlo Sotera, Presidente Siciliatourleaders, del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, e della prof.ssa Maria Teresa Di Blasi, Presidente BCsicilia Sede di Catania, prenderà il via il primo incontro con “Introduzione al mito” a cura del prof. Sandro Torrisi, e “Le fonti iconografiche del mito” argomento di cui parlerà la dott.ssa Alessandra Romeo.

Le altre lezioni si terranno: mercoledì 17 gennaio alle ore 17 con il titolo “La triskeles, simbolo della Sicilia” a cura della dott.ssa Alessandra Romeo e “I luoghi del mito” tema affrontato dalla prof.ssa Maria Teresa Di Blasi, mercoledì 24 gennaio alle ore 17 “Etna, fucina di Efesto” a cura della dott.ssa Alessandra Romeo e “Catania mitica” del prof. Sandro Torrisi, mercoledì 14 febbraio alle ore 17, “Ulisse in Sicilia” curata dalla dott.ssa Alessandra Romeo e “Colapesce & Friends” del prof. Sandro Torrisi, inoltre mercoledì 21 febbraio alle ore 17 “Erice: da Troia con furore” relazione tenuta dalla dott.ssa Alessandra Romeo e “I luoghi del mito” a cura della prof.ssa Maria Teresa Di Blasi, infine mercoledì 28 febbraio alle ore 17 “Dolci mitici” a cura del prof. Sandro Torrisi e “Dal dolce al mito” della dott.ssa Alessandra Romeo.

Gli incontri sono gratuiti per i soci di Siciliatourleaders e BCsicilia, per i non soci è prevista una quota di partecipazione: € 5 per singolo incontro € 25 intero Corso. Per informazioni e prenotazioni: info@siciliatourleaders.com – 349/8169505.

In allegato immagine Triscele.