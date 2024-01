Le due atlete del Cus per la prova di Coppa del Mondo under 20 che si terrà a Udine

Universitario Sportivo di Catania”

Due schermitrici cusine scenderanno in pedana a partire da oggi (4 gennaio) per la prova di Coppa del Mondo under 20 che si terrà a Udine. Si tratta di Maria Roberta Casale ed Eleonora Santonocito. Saranno quattro giorni di grandi sfide alla Fiera della città friulana, con tutti gli atleti più forti del mondo tra i “Giovani” della spada e del fioretto. Le due atlete del Cus parteciperanno alla gara individuale di spada femminile che avrà inizio alle ore 11 con la fase a gironi. In totale, saranno presenti 931 atleti in rappresentanza di 62 federazioni. Maria Roberta ed Eleonora fanno parte delle 26 azzurrine del CT Dario Chiadò. Le spadiste in gara sono 213.

LUIGI MAZZONE: “UNA GRANDE SODDISFAZIONE CHE RENDE MERITO AL LAVORO DELLA SEZIONE SCHERMA”

Il presidente del Centro Universitario Sportivo di Catania Luigi Mazzone ha commentato così la splendida notizia: “Grande soddisfazione per la partecipazione di due nostre ragazze alla prova di Coppa del Mondo di Udine. È l’ennesima dimostrazione del lavoro svolto dalla sezione scherma in questi ultimi anni. Maria Roberta Casale ed Eleonora Santonocito avranno la possibilità di cimentarsi in una prova così importante e ci riempiono di orgoglio. Con loro, i colori del CUS saranno portati in alto anche nel Friuli in questi giorni”.